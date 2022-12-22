В Канаде запретили иностранцам покупать жилье

Канадские власти запретили иностранцам приобретать в стране жилую недвижимость, сообщает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Запрет на покупку жилья иностранными покупателями <...> вступит в силу 1 января 2023 года", - говорится в материале.

В статье указывается, что соответствующий закон запретит гражданам других стран покупать жилую недвижимость в Канаде в течение двух лет. Закон должен "сделать жилье более доступным для канадцев". Запрет на покупку жилой недвижимости будет распространяться на "неканадцев и корпорации, контролируемые неканадцами".

Согласно закону, нарушителям запрета будет вменен штраф в размере 10 тысяч канадских долларов.