Несколько человек пострадали в результате крушения судна в сухом доке в Лейте недалеко от Эдинбурга в Шотландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя шотландской скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы реагируем на инцидент в Имперском доке в Лейте, когда судно в сухом доке выбило из удерживающих конструкций", - пояснил источник.

Сообщается, что на место происшествия прибыли пять машин скорой помощи, санитарная авиация, три бригады травматологов и другие специалисты.

Портал Daily Mail сообщает, что корабль длиной 250 футов (76,2 метра. - "Газета.Ru"), принадлежащий соучредителю Microsoft Полу Аллену, опрокинулся на бок в доке Лейта возле Эдинбурга из-за сильных порывов ветра. На фото с места происшествия видно, что судно наклонилось под углом в 45 градусов.