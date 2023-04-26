Еще один американский банк в шаге от коллапса

Акции First Republic Bank после обнародования данных об упавших депозитах подешевели почти на 50%. Об этом сегодня, 26 апреля, передает Day.Az со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

К закрытию биржи акции First Republic Bank находились на историческом минимуме - около 8,1 доллара за ценную бумагу.

Эксперты банковского сектора, связывают данные события с последствиями краха других крупных банков - Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Акции First Republic Bank потеряли около половины своей стоимости во вторник, на следующий день после того, как банк сообщил о результатах первого квартала, которые показали, что потери депозитов в марте оказались хуже, чем ожидалось", - пишут в WSJ.

После столь стремительного падения во вторник торги акциями First Republic несколько раз останавливались.