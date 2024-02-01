Кажется, в Армении начинают понимать, что гипертрофированный национализм идет во вред развитию страны. В последнее время в стране ведутся серьезные дискуссии о необходимости крупных изменений, включая важность изменения гимна и герба.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, кадры горы Агрыдаг убрали из видеоряда гимна Армении.

Отметим, что Общественная телекомпания Армении не распространила заявление о причинах решения. Армянские националисты, назвавшие решение "предательством", уже начали кампанию, направленную на оказание давления на организацию.

При этом, важно отметить, что основная причина, по которой Армения до сих пор не может наладить нормальные отношениях со своими соседями, связана именно с агрессивным национализмом. Именно националистическая внешняя политика Еревана последних десятилетий завела страну в тупик. И решение Общественной телекомпании Армении является шагом в правильном направлении. Так как страна не имеет права требовать уважения своего суверенитета, если сама не уважает суверенитет своих соседей.

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