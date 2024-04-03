Драка в грузинском парламенте

Сегодняшняя сессия парламента Грузии началась с драки между депутатами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что повторное внесение правящей партией "Грузинская мечта" в парламент законопроекта "Об иностранных агентах" является оскорблением для всех и является "российским законом".

Заявление Элисашвили вызвало возмущение у депутатов от правящей партии, словесная перепалка переросла в драку.

Председатель парламента Шалва Папуашвили потребовал, чтобы депутаты не использовали слово "российский закон".

Затем спикер вывел Алеко Элисашвили из зала заседаний.

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