Армия Израиля заявила, что продолжает бои в Газе

Израильские военные продолжают действовать в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа из-за ведущихся оттуда обстрелов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В силу значительной террористической активности и ракетного огня из района Хан-Юниса в направлении Государства Израиль войска Армии обороны Израиля продолжают основанную на разведданных оперативную деятельность в районе Хан-Юниса. Войска уничтожили террористов, главным образом при помощи снайперского огня, и обнаружили в этом районе подземную террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Кроме того, в окрестностях населенного пункта Бани-Сухейла к востоку от Хан-Юниса израильские войска при поддержке авиации уничтожили отряд радикалов, приближавшийся к ним на машине, добавили в пресс-службе.

Продолжаются бои и в районе города Рафах у южной границы анклава. Там за минувшие сутки провели несколько точечных рейдов, обнаружив некоторое количество оружия и уничтожив отряды радикалов, которые представляли угрозу для израильских сил.

ВВС Израиля продолжают наносить удары по всему сектору Газа, проинформировали в армии. За минувшие сутки были атакованы десятки целей, включая военные объекты, наблюдательные посты и прочие объекты инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!