Хиллари Клинтон предупредила Камалу Харрис

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон предупредила вице-президента США Камалу Харрис о трудностях борьбы за пост президента. Ее слова опубликовало издание The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я знаю кое-что о том, как сложно для сильной женщины-кандидата бороться с сексизмом и двойными стандартами в американской политике", - поделилась Клинтон.

По словам Клинтон, успех Харрис, несмотря на краткий оставшийся для предвыборной компании срок, может принести то, что она воплощает собой "свежее начало", а также "может предложить надежду, объединяющее видение". Бывшая глава Госдепа подчеркнула, что Харрис талантлива, опытна и "готова быть президентом".

В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в США, однако, несмотря на это, она выразила убежденность в том, что вице-президент Харрис может победить ее бывшего соперника.

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