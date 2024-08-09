Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну

Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва связей с Украиной. Об этом сообщается на странице МИД Мали в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали", - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!