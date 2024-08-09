https://news.day.az/world/1680964.html Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну
Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну
Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва связей с Украиной. Об этом сообщается на странице МИД Мали в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали", - сказано в сообщении.
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