https://news.day.az/world/1707641.html В Словакии назвали БРИКС будущим мировой экономики Находящийся на международной конференции в Сочи депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его словам, он приехал в Россию, чтобы встретиться с партнерами по БРИКС.
В Словакии назвали БРИКС будущим мировой экономики
Находящийся на международной конференции в Сочи депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, он приехал в Россию, чтобы встретиться с партнерами по БРИКС. Он призвал страны Европы не замыкаться в себе и идти на диалог, добавив, что саммит БРИКС в Казани стал "огромным успехом российской дипломатии".
"Скажем откровенно: БРИКС - будущее мировой экономики. С большим интересом следим за проектом БРИКС о том, как создать альтернативу в отношении доминирования американского доллара в глобальной экономике", - отметил Блага.
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