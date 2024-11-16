В Словакии назвали БРИКС будущим мировой экономики

Находящийся на международной конференции в Сочи депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, он приехал в Россию, чтобы встретиться с партнерами по БРИКС. Он призвал страны Европы не замыкаться в себе и идти на диалог, добавив, что саммит БРИКС в Казани стал "огромным успехом российской дипломатии".

"Скажем откровенно: БРИКС - будущее мировой экономики. С большим интересом следим за проектом БРИКС о том, как создать альтернативу в отношении доминирования американского доллара в глобальной экономике", - отметил Блага.