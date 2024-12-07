Французы недовольны решением властей о Нотр-Даме

Большинство французов не поддерживают идею введения платы за вход в собор Парижской Богоматери.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией CSA.

Респондентам был задан вопрос: "Стоит ли взимать плату за вход в один из самых посещаемых памятников Франции?". На этот вопрос 62% опрошенных ответили отрицательно.

Интересно, что отношение к идее варьируется в зависимости от пола и возраста. Идею сделать вход платным поддерживают 42% мужчин и только 26% женщин. В свою очередь, возраст также оказывает влияние на мнение респондентов: 26% опрошенных в возрасте 18-24 лет согласны с введением платы, 36% - в группе 25-34 лет, 37% - среди 35-49-летних, 37% - в группе 50-64 лет, и 42% - среди людей старше 65 лет.

Кроме того, церемонию открытия собора Нотр-Дам после реставрации, которая была запланирована на 7 декабря, решили перенести внутрь самого собора из-за неблагоприятных погодных условий. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 65-80 км/ч, что могло бы сделать проведение мероприятия на открытом воздухе небезопасным.