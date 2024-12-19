Авиакатастрофа в Аргентине

В Аргентине произошла авиакатастрофа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Аргентине самолет Challenger 300, разбился при посадке в аэропорту Сан-Фернандо, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщений о выживших нет.