https://news.day.az/world/1716481.html Авиакатастрофа в Аргентине - ВИДЕО В Аргентине произошла авиакатастрофа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Аргентине самолет Challenger 300, разбился при посадке в аэропорту Сан-Фернандо, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщений о выживших нет.
Авиакатастрофа в Аргентине - ВИДЕО
В Аргентине произошла авиакатастрофа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Аргентине самолет Challenger 300, разбился при посадке в аэропорту Сан-Фернандо, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщений о выживших нет.
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