Китай спустил на воду крупнейший десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль /УДК/ типа 076 Военно-морских сил /ВМС/ Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, полностью спроектированный и построенный собственными силами, в пятницу был спущен на воду в Шанхае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, церемония спуска на воду и наречения судна, которое было названо в честь провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, состоялась 27 декабря в первой половине дня. Корабль получил бортовой номер 51.

Максимальное водоизмещение "Сычуань" превышает 40 тыс. тонн, он имеет две островные надстройки, а также полетную палубу во всю длину судна.

Кроме того, при его строительстве были применены инновационные технологии электромагнитной катапульты и аэрофинишера, что позволяет ему нести самолеты с неподвижным крылом, вертолеты и технику-амфибию.

Будучи десантным кораблем нового поколения, УДК "Сычуань" будет играть ключевую роль в продвижении трансформации и строительства ВМС, а также повышении возможностей для ведения китайским флотом боевых действий в дальней морской зоне, заявили чиновники ВМС НОАК.

После спуска на воду кораблю предстоят запланированные мероприятия, включая отладку аппаратуры, а также швартовные и ходовые испытания.

ВМС Китая постоянно наращивают свои возможности в проведении морских и многоаспектных десантных операций.