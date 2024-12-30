Мужчина построил трамвай из деталей Lego

Венгерский художник Балаж Дочи и его помощники собрали полноразмерный трамвай из деталек LEGO в центре Будапешта. Теперь необычный транспорт колесит по столице Венгрии, но прокатиться на нем не получится. Зато есть возможность привнести в необычный арт-объект частичку своей индивидуальности - достаточно добавить к трамваю еще одну детальку Lego, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

На сборку трамвая длиной 11 метров понадобились 1,8 миллиона деталек LEGO, 90 помощников и 6,8 тысячи часов. Самый амбициозный проект художника заказал крупнейший городской перевозчик "Будапештский транспортный центр" (Budapesti Közlekedési Központ).

На внешнюю поверхность трамвая Дочи прикрепил несколько опорных плит, к которым можно цеплять новые детальки LEGO. Именно таким образом прохожие могут оставить свой след на лего-трамвае. Главное соблюдать осторожность и не пытаться прицепить деталь к движущемуся травмаю. Пусть он и игрушечный, но вот риски покалечиться вполне реальные.

А еще несмотря на кажующуяся простоту трамвая и сборки из Lego в целом (в детстве мы все собирали конструктор), собрать настолько монументальный объект совсем не так просто. Дело в том, что из-за масштабов очень легко допустить ошибку, которая приведет к полному разрушению конструкцию на одном из этапов строительства. Поэтому прежде, чем приступить к сборке, Дочи делает наброски и планы проекта в специализированном ПО и лишь потом берется за детальки. Художник поделился, что в таких "мегаконструкциях", как трамвай, из‑за дефектов размером в десятую долю миллиметра может все пойти под откос.