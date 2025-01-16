https://news.day.az/world/1723418.html Тигр убил 57-летнего мужчину в зарослях бамбука В штате Махараштра (Индия) тигр расправился с местным жителем. Нападение животного произошло в лесном массиве Балларпур. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Devdiscourse. Отмечается, что 57-летний мужчина по имени Лалсингх Марави расчищал территорию от бамбука. Хищник подкрался к мужчине в зарослях и атаковал его.
Тигр убил 57-летнего мужчину в зарослях бамбука
В штате Махараштра (Индия) тигр расправился с местным жителем. Нападение животного произошло в лесном массиве Балларпур.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Devdiscourse.
Отмечается, что 57-летний мужчина по имени Лалсингх Марави расчищал территорию от бамбука. Хищник подкрался к мужчине в зарослях и атаковал его. О случившемся незамедлительно оповестили департамент лесного хозяйства.
После этого тигра усыпили с помощью снотворного, животное осмотрел врач. Сейчас зверь находится в транзитном центре.
Родственникам погибшего власти пообещали компенсацию, размер которой не уточняется.
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