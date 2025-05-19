Собака в США не бросила друга во время приступа

Собаки находились дома одни, когда у французского бульдога начались судороги. Хозяйка псов Сара МакАрдл рассказала, что в течение первого часа питомец пережил не менее 10 припадков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Но на помощь вовремя подоспел его друг Реджи, который перевернул Йоги и оставался рядом, пока тот не пришел в себя.