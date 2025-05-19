https://news.day.az/world/1753831.html Собака в США не бросила друга во время приступа - ВИДЕО Собаки находились дома одни, когда у французского бульдога начались судороги. Хозяйка псов Сара МакАрдл рассказала, что в течение первого часа питомец пережил не менее 10 припадков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Собака в США не бросила друга во время приступа - ВИДЕО
Собаки находились дома одни, когда у французского бульдога начались судороги. Хозяйка псов Сара МакАрдл рассказала, что в течение первого часа питомец пережил не менее 10 припадков.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Но на помощь вовремя подоспел его друг Реджи, который перевернул Йоги и оставался рядом, пока тот не пришел в себя.
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