В американском ресторане посетителей кормят бургерами с пауками - ВИДЕО

17 апреля 2018 16:17

В штате Северная Королина посетителям одного из ресторанов предложили попробовать бургеры с пауком, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Новое блюдо открыло месяц экзотической кухни в этом заведении. Повара добавляют запеченного тарантула к сыру, котлете и соусу чили. Смельчаки, которые отваживаются съесть необычный бургер, получают от ресторана памятный приз - футболку.

Посетители заведения, попробавшие это блюдо, отмечают, что паук по вкусу напоминает картофельные чипсы.

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В американском ресторане посетителей кормят бургерами с пауками

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