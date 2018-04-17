В американском ресторане посетителей кормят бургерами с пауками - ВИДЕО
17 апреля 2018 16:17 215
В штате Северная Королина посетителям одного из ресторанов предложили попробовать бургеры с пауком, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Новое блюдо открыло месяц экзотической кухни в этом заведении. Повара добавляют запеченного тарантула к сыру, котлете и соусу чили. Смельчаки, которые отваживаются съесть необычный бургер, получают от ресторана памятный приз - футболку.
Посетители заведения, попробавшие это блюдо, отмечают, что паук по вкусу напоминает картофельные чипсы.
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