В GM ответили на слухи о появлении спорткара Cadillac на базе Corvette

Cadillac не выпустит спорткар на базе Corvette, и на то есть причина. В начале тысячелетия Cadillac производил родстер Cadillac XLR на платформе Corvette, однако возрождать эту модель автопроизводитель не намерен. В разговоре с CNBC президент General Motors Марк Ройсс заявил, что "новый XLR не соответствует стратегии бренда Cadillac", так как он не был бы достаточно уникальным - он во многом бы повторял соплатформенный Corvette, чем создавал ненужную конкуренцию, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В свое время XLR создавался как ответ моделям европейских премиальных марок. Он комплектовался мотором V8 Northstar объемом 4,6 литра, развивающим 324 лошадиные силы, а "заряженному" XLR-V полагался компрессорный 4,4-литровый двигатель на 449 сил. У родстера был оригинальный дизайн экстерьера и интерьера, а также индивидуальные настройки шасси.

Новый же XLR, как считают в General Motors, получился бы вторичным продуктом без индивидуальности, что не вписывается в продуктовую концепцию развития бренда. В пример приводится Cadillac Escalade, который хоть и делит архитектуру с Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, но остается по-своему уникальным.

Cadillac сосредоточен на возвращении в сегмент ультра-люкс с Celestiq, поставки которого должны были начаться еще в 2023 году, но этого до сих пор так и не произошло.

На вопрос Motor1.com о количестве заказов на новинку в компании ответили, что забронированы "почти все" слоты, однако для новой малотиражной модели спрос практически нулевой. Стартовая цена Celestiq, напомним, составляет 340 тысяч долларов.