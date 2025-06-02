Toyota раскрыла внешний облик нового RAV4 накануне премьеры

Дизайн новой Toyota RAV4 раскрыли на официальных тизерах накануне премьеры. Японская компания опубликовала серию изображений, на которых видны ключевые особенности экстерьера кроссовера: от крупной решетки радиатора до С-образной оптики и выразительных арок. Производитель делает ставку на покупателей, ведущих активный образ жизни, и это прослеживается не только в дизайне, но и в слогане будущей модели - "Жизнь - это приключение", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Toyota официально распространила новую подборку фотографий кроссовера RAV4 следующего поколения. На изображениях впервые можно рассмотреть ключевые дизайнерские элементы автомобиля, включая форму фар, колесных арок и оформление задней части. Также подтверждено, что речь идет именно о новой версии RAV4, хотя никаких технических подробностей производитель пока не раскрывает.

Судя по опубликованным изображениям, новая Toyota RAV4 получит крупную решетку радиатора, С-образную оптику, характерную для последних моделей бренда, и рельефный капот. На корме заметен массивный спойлер и светодиодные фонари с тонкими вертикальными полосами. Все изображения выполнены в природных ландшафтах, что подчеркивает позиционирование модели как автомобиля для путешествий и активного отдыха.