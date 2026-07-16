https://news.day.az/azerinews/1848420.html Bu xanıma yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ Mariana Vasileva Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AFF) idman işləri üzrə direktoru təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı AAF-dan məlumat verilib.
Mariana Vasileva Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AFF) idman işləri üzrə direktoru təyin olunub.
Bu xanıma yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ
Mariana Vasileva Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AFF) idman işləri üzrə direktoru təyin olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı AAF-dan məlumat verilib.
AAF-nin prezidenti Cavid Qurbanovun rəhbərliyi ilə keçiriləın iclasda Mariana Vasilevanın federasiyanın idman işləri üzrə direktoru vəzifəsinə təyin edilməsi qərara alınıb./Teleqraf
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