https://news.day.az/azerinews/1849129.html “Sabah”ın 3-cü təsnifatdakı rəqibi bəlli oldu "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibi artıq bəllidir. Day.Az xəbər verir, təmsilçimiz ikinci təsnifatda KuPs səddini aşa bilsə, "Orhus" (Danimarka) - "Lex" (Poznan, Polşa) cütünün qalibi ilə mübarizə aparacaq.
“Sabah”ın 3-cü təsnifatdakı rəqibi bəlli oldu
"Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibi artıq bəllidir.
Day.Az xəbər verir, təmsilçimiz ikinci təsnifatda KuPs səddini aşa bilsə, "Orhus" (Danimarka) - "Lex" (Poznan, Polşa) cütünün qalibi ilə mübarizə aparacaq.
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