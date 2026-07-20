https://news.day.az/azerinews/1849147.html Vəzifədən gedən şəxs KİMDİR? "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (ASCO) Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının rəisi Çingiz Səfərov öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən azad edilib. Day.Az xəbər verir ki, "Unikal"ın əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı ASCO-nun sədri Əfqan Cəlilov əmr imzalayıb. Hələlik Çingiz Səfərovun yerinə təyinat yoxdur.
Vəzifədən gedən şəxs KİMDİR?
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (ASCO) Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının rəisi Çingiz Səfərov öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən azad edilib.
Day.Az xəbər verir ki, "Unikal"ın əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı ASCO-nun sədri Əfqan Cəlilov əmr imzalayıb.
Hələlik Çingiz Səfərovun yerinə təyinat yoxdur.
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