https://news.day.az/azerinews/1849336.html "Şəfa" klubu kanadalı futbolçunu heyətinə qatıb "Şəfa" klubu kanadalı vinger Treyvon Fulleri heyətinə qatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 24 yaşlı futbolçu ilə "1+1" illik müqavilə bağlanıb. Treyvon Fuller son olaraq Gürcüstanın "Dila" (Qori) komandasında çıxış edib.
"Şəfa" klubu kanadalı futbolçunu heyətinə qatıb
"Şəfa" klubu kanadalı vinger Treyvon Fulleri heyətinə qatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
24 yaşlı futbolçu ilə "1+1" illik müqavilə bağlanıb.
Treyvon Fuller son olaraq Gürcüstanın "Dila" (Qori) komandasında çıxış edib. O, karyerası ərzində Portuqaliyanın "Tondela", "Leyşoynş" və "Kovilya" klublarının da formasını geyinib.
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