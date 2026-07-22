“Çelsi”nin ən bahalı transferi oldu
İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Morqan Rocers "Aston Villa"dan "Çelsi"yə keçib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, London klubu futbolçu ilə 2033-cü ilin yayınadək müqavilə imzalayıb.
"Sky Sports"un məlumatına görə, transferin məbləği 117 milyon funt-sterlinq olub. Bu, "Çelsi" tarixində ən bahalı keçiddir. Rocers, eyni zamanda ən bahalı ingilis futbolçu olub. Ondan əvvəl rekord ötən yay "Nyukasl"dan "Liverpul"a 125 milyon funt-sterlinqə keçən Aleksandr İsaka məxsus idi.
İyirmi üç yaşlı futbolçu ötən mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında 35 oyunda 10 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. O, İngiltərə millisində 22 oyun keçirib.
Qeyd edək ki, "Aston Villa" ötən mövsüm Premyer Liqanı dördüncü pillədə başa vuraraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. "Çelsi" isə 10-cu yeri tutub.
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