https://news.day.az/azerinews/1849995.html Neymar onu tənqid edənlərə bu cavabı verdi "Santos"un hücumçusu Neymar poker turnirində iştirak etdiyinə görə ünvanına səslənən tənqidlərə sərt reaksiya verib. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, 34 yaşlı futbolçu sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda həmin gün istirahətdə olduğunu bildirib və tənqidçilərinə "öz həyatları ilə məşğul olmağı" tövsiyə edib:

Neymar onu tənqid edənlərə bu cavabı verdi

Azərbaycanca, 24 июля 2026 15:03 (UTC +04:00) 339
Neymar onu tənqid edənlərə bu cavabı verdi

"Santos"un hücumçusu Neymar poker turnirində iştirak etdiyinə görə ünvanına səslənən tənqidlərə sərt reaksiya verib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, 34 yaşlı futbolçu sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda həmin gün istirahətdə olduğunu bildirib və tənqidçilərinə "öz həyatları ilə məşğul olmağı" tövsiyə edib:

"Bu gün ikinci məşqə hazırlaşırdım və yadıma düşdü ki, istirahət günümdə poker oynamağa getdiyim üçün hamı bundan danışırdı. Səhər məşq etdim, oyuna getmədim, sonra yenidən məşqlərə qayıtdım. İstirahət günüm idi. Amma yenə də danışırlar. İndi məşqə hazırlaşıram. Məşq edə bilərəm, yoxsa buna görə də məni tənqid edəcəksiniz? Öz həyatınızla məşğul olun".

Olduqca əsəbi görünən Neymar videonun sonunda telefonun kamerasına əl vuraraq narazılığını ifadə edib.

Neymar ötən həftə 2026-cı il dünya çempionatından sonra qısa istirahətini başa vuraraq "Santos"un düşərgəsinə qayıdıb. Braziliya millisi mundialın 1/8 finalında Norveçə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

 

Hazırda fərdi fiziki hazırlıq proqramı üzrə çalışan hücumçu bu səbəbdən komanda ilə birlikdə Venesuelaya yollanmayıb. Buna baxmayaraq, "Santos" səfərdə UCV-ni 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, Neymar uzun illərdir poker həvəskarı kimi tanınır. O, dünya çempionatından sonra, milli karyerasını başa vurduğunu açıqladıqdan bir neçə gün sonra da Las-Veqasda keçirilən poker turnirində iştirak etmişdi.

Neymar "Santos"un Cənubi Amerika Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsinin ilk oyununda Venesuelanın "Universidad Central" (UCV) komandası ilə qarşılaşdığı vaxt San-Pauluda keçirilən poker turnirində iştirak etdiyinə görə tənqid olunmuşdu.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#FUTBOL
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 16:33 (UTC+04), Культура 132
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 16:29 (UTC+04), Экономика 185
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 16:23 (UTC+04), Экономика 229
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 16:17 (UTC+04), Общество 273
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 244
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 16:09 (UTC+04), Экономика 271
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 262
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 279
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 15:54 (UTC+04), Экономика 322
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 15:52 (UTC+04), Общество 328
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 15:49 (UTC+04), Экономика 332
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 15:46 (UTC+04), Культура 1 901
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 15:23 (UTC+04), В мире 412
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 15:12 (UTC+04), Общество 384
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 15:10 (UTC+04), Общество 404
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 15:00 (UTC+04), В мире 425
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 14:58 (UTC+04), В мире 472
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 14:56 (UTC+04), Экономика 447
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 14:52 (UTC+04), В мире 438
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 14:49 (UTC+04), Спорт 357
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 14:42 (UTC+04), Политика 6 013
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 14:37 (UTC+04), Политика 446
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 385
Совет Европы подверг Францию критике 14:25 (UTC+04), В мире 474
Как в Армении используют СОР17 14:22 (UTC+04), Политика 2 824
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 14:16 (UTC+04), Экономика 489
Убытки Volkswagen выросли 14:05 (UTC+04), Автоновости 388
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 498
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 13:52 (UTC+04), Политика 527
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:46 (UTC+04), Экономика 515
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 13:39 (UTC+04), Общество 4 706
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 500
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 579
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 491
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 445
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 588
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 572
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 527
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 599
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 547
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 535
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 536
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 484
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 12:45 (UTC+04), Политика 6 757
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 440
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 457
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 531
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 638
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 517
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 604
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 492
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 576
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 614
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 587
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 580
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 734
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 590
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 586
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 397
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 480
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 687
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 428
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 460
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 638
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 7 826
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 631
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 5 284
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 638
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 669
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 608
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 455
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 496
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 930
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 715
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 690
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 628
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 561
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 647
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 1 077
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 522
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 660
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 677
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 1 223
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 16 262
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 09:00 (UTC+04), В мире 724
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 748
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 799
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 725
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 8 882
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 739
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 795
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 892
Армянская ложь с французским акцентом 08:00 (UTC+04), Политика 6 036
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 666
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 598
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 931
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 624
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 709
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 092
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 965
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 053
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 691
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 714
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 848
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 633
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 776
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 977
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 637
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 629
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 853
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 1 014
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 1 062
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 006
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 1 074
В Армении пресекли инициативу оппозиции 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 337
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 1 037
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 019
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 1 062
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 111
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 128
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 756
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 149
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 864
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 472
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 149
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 128
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 429
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 962
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 126
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 720
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 731
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 085
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 055
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 652
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 692
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 000
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 130
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 1 993
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 068
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 152
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 667
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 219
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 1 040
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 684
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 694
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 610
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 128
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 701
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 175
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 112
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 573
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 627
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 1 070
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 040
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 018
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 1 047
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 839
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 285
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 017
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 670
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 660
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 005
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 1 099
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 064
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 653
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 1 020
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 712
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 646
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 1 091
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 085
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 519
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 896
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 726
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 310
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 057
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 719
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 311
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 587
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 690
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 811
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 843
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 112
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 625
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 1 196
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 081
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 718
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 836
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 1 149
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 635
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 1 165
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 1 223
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 1 071
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 125
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 879
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 1 053
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 540
Еще новости