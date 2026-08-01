"Mercedes" avtomobillərində problemlər aşkarlandı
"Mercedes-Benz" ABŞ-də 310 667 avtomobili geri çağırdığını açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki,buna səbəb qapının açılması sensorunda aşkar edilən nasazlıqdır.
ABŞ Avtomobil Yollarında Hərəkətin Təhlükəsizliyi üzrə Milli Administrasiyasına (NHTSA) istinadən yayılan məlumata görə, nasazlıq elektron dayanacaq tormozunun və "Avtomatik parklama" funksiyasının avtomatik aktivləşməsinə mane ola bilər. Bu isə bəzi hallarda avtomobilin öz-özünə hərəkət etməsi riskini yaradır.
Geri çağırılma 2019-2024-cü illərdə istehsal edilmiş A-Class, C-Class, CLA, CLE, GLA, GLB və GLC modellərini əhatə edir.
Şirkətin məlumatına əsasən, problem sürücü qapısının kilidindəki mikrokeçiricinin korroziyaya məruz qalması nəticəsində yaranır. Bu səbəbdən sistem qapının açıq olub-olmadığını düzgün müəyyən edə bilmir.
Geri çağırma kampaniyası çərçivəsində rəsmi dilerlər nasaz qapı kilidlərini ödənişsiz əvəz edəcəklər. Təmir xərcləri tam şəkildə "Mercedes-Benz" tərəfindən qarşılanacaq.
Avtomobil sahiblərinə geri çağırılma ilə bağlı bildirişlərin sentyabrın 18-dən etibarən göndərilməsi nəzərdə tutulur.
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