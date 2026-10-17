“Qarabağ” - “Neftçi” qarşılaşmasında inanılmaz sonluq: altı qol və dramatik heç-heçə - VİDEO
Misli Premyer Liqasının səkkizinci turunda "Qarabağ" və "Neftçi" arasında keçirilən qarşılaşma dramatik heç-heçə ilə başa çatıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən görüşdə altı qol vurulub - 3:3.
Qarşılaşmada hesabı 11-ci dəqiqədə "Neftçi"nin futbolçusu Qustavo Klisman açıb. Yeddi dəqiqə sonra Aleksey Kaşuk tarazlığı bərpa edib. Lakin 34-cü dəqiqədə Klisman ikinci dəfə fərqlənərək paytaxt təmsilçisini yenidən önə keçirib. İlk hissə "Neftçi"nin 2:1 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb.
İkinci hissədə də qonaqlar fərqləniblər. 52-ci dəqiqədə Draqolyub Saviç hesabı 3:1-ə çatdırıb.
Buna baxmayaraq, "Qarabağ" son dəqiqələrdə geridönüş etməyi bacarıb. Əvvəlcə 89-cu dəqiqədə Renaldo Sefas fərqi minimuma endirib. Oyunun əsas vaxtına əlavə olunmuş beşinci dəqiqədə isə Kadi Borqes hesabı bərabərləşdirib - 3:3.
Beləliklə, "Qarabağ" son anlarda məğlubiyyətdən xilas olub, "Neftçi" isə iki topluq üstünlüyünü qoruya bilməyib.
Bu nəticədən sonra hər iki komanda xalını 17-yə çatdırıb. Turnir cədvəlində "Neftçi" ikinci, "Qarabağ" isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. Lider isə bu gün "Qəbələ"ni 4:0 hesabı ilə məğlub edən "Sabah"dır. Aktivində 19 xal olan Masazır təmsilçisinin ehtiyatda bir oyunu da var.
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