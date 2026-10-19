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Neft yenidən ucuzlaşdı

Dünya bazarlarında neft yenidən ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 107,86 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 100,20 dollara təklif edilir.