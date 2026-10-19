https://news.day.az/azerinews/1867957.html Neft yenidən ucuzlaşdı Dünya bazarlarında neft yenidən ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 107,86 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 100,20 dollara təklif edilir.
Neft yenidən ucuzlaşdı
Dünya bazarlarında neft yenidən ucuzlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 107,86 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 100,20 dollara təklif edilir.
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