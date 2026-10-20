Ayağa qalxanda başgicəllənmə hansı problemin əlamətidir?
Yataqdan və ya stuldan qalxarkən başgicəllənmə, gözlərin qaralması və halsızlıq arterial təzyiqin qəfil düşməsi - ortostatik hipotenziya ilə əlaqəli ola bilər. Bu hal susuzlaşma, isti hava və ya uzun müddət oturaq vəziyyətdə qaldıqdan sonra qəfil ayağa qalxmaq səbəbindən də yarana bilər.
Day.Az xəbər verir ki, baş gicəllənməsi tez-tez təkrarlanırsa, buna ürək-damar xəstəlikləri, anemiya, qanda şəkərin aşağı olması və bəzi dərmanların qəbulu səbəb ola bilər. Xüsusilə yaşlı insanlarda bu vəziyyət yıxılma və xəsarət riskini artırır. Səbəbi müəyyənləşdirmək üçün həkim müayinəsi və arterial təzyiqin müxtəlif vəziyyətlərdə ölçülməsi tövsiyə olunur.
Başınız gicəllənəndə oturun və ya uzanın, vəziyyətiniz düzələnədək ayağa qalxmağa çalışmayın. Kifayət qədər maye qəbul edin və ayağa tədricən qalxın. Əlamətlər mütəmadi təkrarlanırsa, həkimə müraciət edin. Başgicəllənmə huşun itirilməsi, sinə ağrısı, nəfəs darlığı və ya nitq pozğunluğu ilə müşayiət olunarsa, təcili tibbi yardım çağırın.
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