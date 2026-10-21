https://news.day.az/azerinews/1868522.html Sabah üç rayon və bir şəhərdə qaz olmayacaq Sabah üç rayon və bir şəhərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Salyan Regional Qaz İstismar İdarəsi məlumat yayıb.
Sabah üç rayon və bir şəhərdə qaz olmayacaq
Sabah üç rayon və bir şəhərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Salyan Regional Qaz İstismar İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Qaz İxrac" İdarəsi tərəfindən aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 22.10.2026-cı il tarixində saat 08:00-dan işlər yekunlaşanadək İmişli və Saatlı rayonlarının, Sabirabad rayonunun böyük hissəsinin, Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
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