https://news.day.az/azerinews/1870732.html 31 yaşlı kişi bıçaqlandı - Vəziyyəti ağırdır Bakıda 31 yaşlı kişi bıçaqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib. Bakı şəhər sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Rövşən Vidadi oğlu Ələkbərov bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
31 yaşlı kişi bıçaqlandı - Vəziyyəti ağırdır
Bakıda 31 yaşlı kişi bıçaqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib.
Bakı şəhər sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Rövşən Vidadi oğlu Ələkbərov bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
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