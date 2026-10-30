https://news.day.az/azerinews/1870739.html Dollar almaq istəyənlərin nəzərinə! Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Day.Az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9019 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq yərək 2,0923 manat təşkil edib.
Dollar almaq istəyənlərin nəzərinə!
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Day.Az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9019 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq yərək 2,0923 manat təşkil edib.
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