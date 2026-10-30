https://news.day.az/azerinews/1870891.html Bakıdakı dünya çempionatında E və F yolunun qalibləri müəyyənləşdi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının E və F yolunun qalibləri müəyyənləşib. Day.Az xəbər verir ki, F yolunun finalında Yeni Zelandiya və Efiopiya komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma Yeni Zelandiya yığmasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, Yeni Zelandiya 161-ci yer uğrunda mübarizədə qalib olub.

Bakıdakı dünya çempionatında E və F yolunun qalibləri müəyyənləşdi

Azərbaycanca, 30 октября 2026 16:21 (UTC +04:00) 182
Bakıdakı dünya çempionatında E və F yolunun qalibləri müəyyənləşdi

Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının E və F yolunun qalibləri müəyyənləşib.

Day.Az xəbər verir ki, F yolunun finalında Yeni Zelandiya və Efiopiya komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma Yeni Zelandiya yığmasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, Yeni Zelandiya 161-ci yer uğrunda mübarizədə qalib olub.

E səviyyəsinin finalında isə Mərkəzi Afrika Respublikası Banqladeşlə qarşılaşıb. Bu görüşdə Mərkəzi Afrika Respublikası rəqibini məğlub edərək divizionun qalibi adını qazanıb.

Qeyd edək ki, turnirin əsas mükafatı uğrunda Çexiya və İspaniya yığmaları qarşılaşacaqlar. A yolunun finalı bu gün saat 18:00-da Bakı Kristal Zalında keçiriləcək.

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