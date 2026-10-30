https://news.day.az/azerinews/1870972.html Cəlilabadda üç avtomobil toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb - FOTO Cəlilabad rayonunda iki VAZ-2107 və bir VAZ-2106 markalı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. AZƏRTAC xəbər verir ki, qəza rayonun Mollalı kəndi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, hərəkətdə olan üç minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
Cəlilabadda üç avtomobil toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb - FOTO
Cəlilabad rayonunda iki VAZ-2107 və bir VAZ-2106 markalı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, qəza rayonun Mollalı kəndi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, hərəkətdə olan üç minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.
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