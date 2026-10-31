Pul qıtlığından çıxacaq 4 bürc
Astroloji proqnoza görə, Veneranın geriləmə hərəkəti bəzi bürclər üçün yeni maliyyə imkanları və gəlir artımı vəd edir.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə dörd bürcün maddi vəziyyətində müsbət dəyişikliklər gözlənilir.
Tərəzi: Keçmişdə əldən çıxan fürsətlər yenidən qarşınıza çıxa bilər. Köhnə müştərilər, layihələr və təkliflər gəlir mənbəyinə çevrilə bilər.
Dolça: Zəhmətinizin qarşılığını almaq vaxtıdır. Vəzifə yüksəlişi, yeni layihə və maaş artımı imkanları yarana bilər.
Əkizlər: Keçmiş iş yoldaşlarından gələcək təklif və ya xəbər maliyyə vəziyyətinizə müsbət təsir göstərə bilər.
Qoç: Gəlirləriniz əlaqələr və əməkdaşlıqlar sayəsində arta bilər. Lakin maddi uğur üçün təşəbbüskar olmağınız vacibdir.
Qeyd edək ki, bunlar astroloji proqnozlardır və elmi əsaslara söykənmir.
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