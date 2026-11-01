https://news.day.az/azerinews/1871244.html Göygöldə yük maşını divara çırpılıb, ölən var Göygöldə ölümnə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Göygöl-Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan yün maşını idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı divara çırpılıb. Qəza zamanı sürücü hadisə yerində həyatını itirib.
Göygöldə yük maşını divara çırpılıb, ölən var
Göygöldə ölümnə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Göygöl-Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan yün maşını idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı divara çırpılıb. Qəza zamanı sürücü hadisə yerində həyatını itirib.
Hazırda ölən şəxsin kimliyi dəqiqləşdirilir.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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