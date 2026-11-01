https://news.day.az/azerinews/1871261.html Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO Kimya elmləri doktoru, professor Müslüm Əhməd oğlu Qurbanov dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, M.Qurbanov ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, o, Biləsuvarın Təzəkənd kəndində 1951-ci ildə anadan olub. 2013-cü ildə "Nüvə kimyası" ixtisası üzrə professor adını alıb.
Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO
Kimya elmləri doktoru, professor Müslüm Əhməd oğlu Qurbanov dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, M.Qurbanov ürək tutmasından dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, o, Biləsuvarın Təzəkənd kəndində 1951-ci ildə anadan olub. 2013-cü ildə "Nüvə kimyası" ixtisası üzrə professor adını alıb. Onun nüvə kimyasına aid çoxlu monoqrafiya və kitabları, elmi əsərləri var.
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