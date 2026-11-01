https://news.day.az/azerinews/1871261.html Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO Kimya elmləri doktoru, professor Müslüm Əhməd oğlu Qurbanov dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, M.Qurbanov ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, o, Biləsuvarın Təzəkənd kəndində 1951-ci ildə anadan olub. 2013-cü ildə "Nüvə kimyası" ixtisası üzrə professor adını alıb.

Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanca, 1 ноября 2026 17:48 (UTC +04:00) 70
Azərbaycanda professor vəfat etdi

Kimya elmləri doktoru, professor Müslüm Əhməd oğlu Qurbanov dünyasını dəyişib.

Day.Az xəbər verir ki, M.Qurbanov ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, Biləsuvarın Təzəkənd kəndində 1951-ci ildə anadan olub. 2013-cü ildə "Nüvə kimyası" ixtisası üzrə professor adını alıb. Onun nüvə kimyasına aid çoxlu monoqrafiya və kitabları, elmi əsərləri var.

  • Azərbaycanda professor vəfat etdi
  • Azərbaycanda professor vəfat etdi
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#MÜSLÜM QURBANOV
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