Фахрия Халафова представит один из самых красивых символов Азербайджана на Аzerbaijan Fashion Week 2018 - ФОТО

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова представит на Azerbaijan Fashion Week 2018 две коллекции. Об этом сообщила Trend дизайнер, передает Day.Az.

Демонстрация коллекций состоится в отеле Fairmont Baku Flame Towers 17 мая. Первая коллекция создана из шёлковых тканей с гранатовым узором, отображенным по восточным образцам.

"Гранат - один из самых красивых символов Азербайджана, популярных мотивов в орнаменте тканей. Мотив граната традиционно занимает особое место в азербайджанском изобразительном искусстве и национальной культуре. В наши дни, несомненно, гранат также является популярным мотивом в мире моды", - отметила Фахрия Халафова.

Вторая коллекция создана из уникальных узбекских шелков. Впервые презентация коллекции состоялось в рамках третьего Международного конкурса Miss Union Fashion 2018 в Ташкенте (Узбекистан) с участием моделей из стран Азии, Африки и Европы.

Фахрия Халафова рассказала о создании коллекции: "Я всегда интересовалась узбекскими тканями, орнаментами и шелком... И могу сказать, что меня эта работа транспортировала в совершенно другой мир. Я для себя открыла совершенно новое пространство, новый цвет, новые сочетания цветов. Я всегда удивлялась, как можно в одной расцветке сделать такой синтез цветов. Для этого конечно требуется большое мастерство, талант и естественно, народные традиции, которые веками формируется. Замечательно, что все это сохранено в Узбекистане именно в таком первозданном виде. Следует отметить, что это большой источник вдохновения и очень хороший материал для созидания. В созданной коллекции вечерних платьев с использованием национальных узбекских тканей превалируют модели ярких цветов и необычного покроя. Хотелось бы подчеркнуть, что мое творчество символизирует любовь к ярким образам, а потому использование иката стало скорее закономерностью, чем неожиданностью".

Яркость, этничность и живость национальных узбекских тканей покорили и вдохновили дизайнеров одежды и интерьера не только Узбекистана, но и мира. Пожалуй, наибольшую популярность в фэшн-индустрии снискали традиционные узбекские ткани, изготовленные по технологии икат. В Средней Азии шелк появился в середине II тысячелетия, с началом развития Великого шелкового пути. Ткани, выполненные в технике икат, бывают самыми разными и отлично подходят как для пошива одежды, так и для отделки аксессуаров, утвари, предметов интерьера. В конце XX века на икат обратили пристальное внимание кутюрье с мировыми именами. И первым среди тех, кто вывел икат на подиум, был ныне ушедший из жизни основатель модного дома Oscar de la Renta. Именно благодаря его весенне-летней коллекции 2005 года этот орнамент вошел в элиту и стал модным трендом для одежды и интерьера. Стало окончательно понятно, что с легкой руки модного дома Oscar de la Renta икат прочно закрепил свое право присутствовать в коллекциях дизайнеров. Как только икат появился на подиумах, он неизбежно перекочевал в гардеробы известных звезд кино и эстрады. Бриттани Сноу, Кристен Белл, Кэтрин Хейгл и многие другие появлялись на красных ковровых дорожках в платьях с этим ярким принтом. Одной из самых больших любительниц иката можно смело называть Бейонсе - певицу не раз замечали в одежде с традиционным узбекским принтом, как дорогих, так и вполне бюджетных марок.

Напомним, в рамках Miss Union Fashion 2018 состоялся визит участниц конкурса и Фахрии Халафовой в Самарканд, с целью ознакомления с достопримечательностями города и проведения фотосессии в нарядах из узбекских шелков дизайнера, созданных специально для демонстрации во время конкурса. Как известно, через Самарканд, известный своими мечетями и мавзолеями, пролегал Великий шелковый путь - торговая дорога, которая связывала Китай со странами Средиземноморья. Фотосессия прошла на фоне известной площади Регистан, где находится три медресе XV и XVII веков. Наряды гармонично вписались в историческую атмосферу Самарканда.

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