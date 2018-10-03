При поддержке Baku Media Center проводится детский музыкальный фестиваль "Simurq" - ФОТО

При поддержке Baku Media Center проводится детский музыкальный фестиваль "Simurq". Об этом говорится в сообщении Центра, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основная цель Фестиваля - продвижение и поддержка юных, талантливых музыкантов Азербайджана, их обучение профессиональным знаниям и навыкам в области музыкального исполнения.

Автор и руководитель проекта - известная азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Таги-заде.

В будущем в программу Фестиваля предполагается включить все музыкальные инструменты. На данном этапе в проекте могут участвовать только пианисты от 7 до 18 лет.

На данном этапе выбрано десять участников. В рамках проекта молодые исполнители смогут поучаствовать в мастер-классах, проводимых известными педагогами и музыкантами из Азербайджана, России и других стран. Кроме того, юных музыкантов научат, как правильно и профессионально вести себя на сцене.

Отметим, что юные дарования уже поучаствовали в мастер-классах, проводимых Мирой Марченко, заведующей отделением специального фортепиано Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, и выполнили полученные от нее задания.

19 октября в Международном Центре Мугама в рамках фестиваля "Simurq" состоится сольный концерт выдающегося русского пианиста Даниила Саямова. В дальнейшем для участников фестиваля будут организованы мастер-классы, проводимые известными педагогами и музыкантами.

Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте фестиваля www.simurqfestival.com, Facebook, Instagram и Youtube.

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