В Тбилиси презентован художественно-документальный фильм «Последнее заседание» - ФОТО

В Тбилиси состоялась презентация художественно-документального фильма "Последнее заседание", посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), генеральным продюсером которого является президент Baku Media Center Арзу Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм повествует о сложных решениях, принятых в последний период существования Республики, независимость которой была достигнута в результате героической борьбы народа при активном участии руководителей правительства АДР.

Мероприятие состоялось в кинотеатре "Амиран" при совместной организации посольства Азербайджана в Грузии и представительства SOCAR в этой стране.

Выступая, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал об исторической необходимости создания АДР, роли азербайджанского народа в истории государственности. Было отмечено, что, несмотря на то, что АДР просуществовала всего 23 месяца, она смогла стать первой и самой демократической республикой Востока, и является одним из источников национальной гордости азербайджанского народа.

Гасанов также проинформировал о выставке, официальном приеме, конференции и других мероприятиях, проведенных в Грузии в связи со 100-летием АДР. Посол также отметил, что демонстрация фильма "Последнее заседание" одно из мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею АДР. В фильме рассказывается о событиях, произошедших в последние дни АДР, и о том, в каких трудных условиях было принято последнее решение правительства.

Затем фильм "Последнее заседание" был показан на английском языке с субтитрами на грузинском.

Среди зрителей были ответственные сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, руководитель грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, представители азербайджанский и грузинской интеллигенции, молодежь и студенты.

Фильм был встречен зрителями с большим интересом и аплодисментами.

В интервью журналистам грузинский политолог Тенгиз Тхилава, посмотревший экранное произведение, сказал, что картина снята на высоком профессиональном уровне, и что фильм произвел на него очень большое впечатление.

"Я на одном дыхании посмотрел экранное произведение. Созданный с большой эмоциональностью фильм богат интересными фактами. Очень жаль, что не снят такой фильм, посвященный 100-летию создания первой республики в Грузии", - отметил Тхилава.

Отметим, что до этого фильм был презентован в Анталье.