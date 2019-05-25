Вчера на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. С. Вургуна прошел показ спектакля "Старый телефон" ("Köhnə telefon").

Как сообщает Day.Az, показ спектакля был посвящён памяти народного артиста Азербайджана Фуада Поладова, которому в этот день исполнилось бы 70 лет.

В начале вечера было отмечено, что Фуад Поладов был гениальным актером, и всегда будет жить в сердцах тех, кто его любил и продолжает любить.

Заслуженный работник культуры Азербайджана, заместитель директора Русского драмтеатра им. С. Вургуна Валентина Резникова в своем выступлении сообщила, что Фуад Поладов для искусства Азербайджана был живой легендой, пред ним преклонялись, его уважали, его любили.

"Фуад Поладов и по сегодняшний день остается для нас тем, кем был. В зале собралось большое число молодых актеров, они до сих пор, прежде чем сделать что-то, говорят "Фуад муаллим говорил так..." или "Фуад муаллим делал это...". Самому молодому актеру или актрисе, которым повезло работать с Фуадом Поладовым в одном спектакле, он никогда не показывал, что он Мэтр, Профессионал. Каждый, выходя с ним на одну сцену, знал, что находится с Человеком, который всячески его поддержит и покажет, что они работают на равных. Мы вспоминаем его, говоря: "как замечательно он читал стихи", "как замечательно он умел слушать", "как точно и правильно мог дать совет", "как он умел поддержать человека одним взглядом или остановит тоже одним взглядом"... По сей день мы помним и любим великого Актера и великого Человека по имени Фуад Поладов", - сказала она.

Отметим, что спектакль "Старый телефон" не входит в репертуар ни одного театра. Его премьера состоялась 18 марта этого года в Эстонском государственном драматическом театре в Таллине и также была посвящена памяти Фуада Поладова. Режиссером спектакля "Старый телефон" по одноименной пьесе Пола Вилларда является Абдулгани Алиев. Руководителем проекта является Санам Алиева, наша соотечественница, проживающая в Эстонии и популяризирующая азербайджанскую культуру, наше искусство и, в частности, театр.

Примечательно, что выступившие в спектакле актеры и весь творческий коллектив - те, кто лично был знаком с Фуадом Поладовым и очень любил неподражаемого актера.

Главную роль в спектакле исполнил известный актер Хикмет Рагимов. Сцену с ним разделили заслуженная артистка Азербайджана Муневвер Алиева и молодая актриса Фидан Байрамова.

Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусств, поклонники творчества и родные Фуада Поладова.

Великолепная постановка запомнилась яркой игрой актеров, блистательными монологами героя Хикмета Рагимова, интересными режиссерскими находками и грустным финалом, но не спектакля, а вечера. В заключение на экране были показаны фотографии Фуада Поладова, и зал, стоя и со слезами на глазах, аплодировал легендарному актеру, который будет жить в сердцах поклонников его творчества.

Ф. Агаларова