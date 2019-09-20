Джазовая и культурная жизнь Баку ознаменована еще одним радостным событием - началом деятельности НГО "JAZZ FANS" - "Друзья Джаза".

18 сентября в День музыки состоялась презентация этого объединения и его первого крупного проекта - обновленной версии сайта www.jazz.az.

Мероприятие прошло в рамках программы Международного фестиваля музыки имени Узеира Гаджибейли.

В презентации приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии имени Уз. Гаджибейли, народный артист Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана, профессор Сиявуш Керими, народный артист Азербайджана, композитор Фарадж Караев и многие представители государственных учреждений, деятели искусств, многие признанные деятели, ветераны и молодые исполнители джазового искусства в Азербайджане и любители джазовой музыки.

Презентация была открыта соучредителем НГО "Друзья Джаза", заслуженным инженером Азербайджана Нури Ахмедовым. В своем вступительном слове Н.Ахмедов выразил благодарность Абульфазу Гараеву за содействие развитию джаза в стране, за поддержку джазовых музыкантов.

Также Н.Ахмедовым было отмечено, что в настоящее время НГО "JAZZ FANS" осуществляет деятельность по обеспечению его помещением и с этой целью уже обратилось в Исполнительную власть города для выделения муниципального помещения.

"Друзья Джаза" ("Cazın Dostları") - это негосударственное общественное объединение, созданное на основе общих интересов и целей, на принципах юридического равенства членов организации, способствующее развитию культуры. В основе деятельности Объединения - пропагандистская и просветительская работа, вклад в дальнейшее развитие джазовой культуры в нашей стране. Для реализации поставленных задач, предусмотренных уставом Объединения, предполагается способствование проведению различных мероприятий, объединение поклонников джазовой культуры, изучение истории мировой и отечественной джазовой музыки, помощь в развитии талантливых музыкантов.

Также с речью выступила музыковед, исследователь джаза, доктор философии по искусствоведению, главный редактор сайта www.jazz.az Туран Мамедалиева, которая внесла ясность касательно задач и структуры сайта, его разделов и рассказала о деятельности трех клубов, составляющих НГО "Друзья Джаза" - о Клубах исполнителей, профессионалов и фанатов.

"Деятельность объединения является логическим продолжением работы Бакинского Джаз-Центра, который успешно функционировал с 2003 по 2015 годы и успел внести большой вклад в развитие джазовой культуры и организацию прекрасных исторических встреч и джазовых фестивалей в Азербайджане", - сказала она.

После презентации сайта слово было передано музыке. Вел концертную программу известный теле-радиоведущий многих джазовых передач, заслуженный работник культуры Азербайджана Рахиб Азери. Состоялся прекрасный джазовый вечер с участием ведущих молодых исполнителей и коллективов страны - пианистов, лауреатов многих конкурсов и международных джазовых фестивалей Афгана Расулова, Эльбея Мамедзаде, состава Ниджата Асланова вместе с джазовой певицей Сабиной Гаджиевой, ударником Гасаном Билаловым, бас-гитаристом Ниджатом Пашазаде, басистом Камилем Мустафаевым, совсем еще юным саксофонистом, победителем джазовых конкурсов Айдыном Зейдуллаевым, трио пианиста Афшина Ализаде, группы "Н3" трубача Фирудина Гамидова, группы "DiHaj" певицы Дианы Гаджиевой.

В ходе концерта и в традиционной завершающей части вечера - в джем-сейшн к молодым исполнителям присоединились известные азербайджанские джазмены и бэндлидеры, заслуженные артисты Азербайджана - перкуссионист Тофик Джабаров, ударник Вагиф Алиев, бас-гитарист Руслан Гусейнов, известный пианист и джазмен, победитель фортепианного конкурса при Монтрё Джаз-фестивале Исфар Сарабский, пианист, композитор и руководитель группы "Раст" Рашад Гашимов.

Н. Гасымова

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