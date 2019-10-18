Пространство современного искусства YARAT представило в Музее азербайджанской живописи XX-XXI веков выставку "Говорит Баку: 1900-1940-е годы", которая продлится до 12 апреля.

На выставке представлены произведения живописи и графики, созданные в период от начала XX века до II мировой войны, а также образцы литературы, архивной хроники и документов, запечатлевшие дух того времени. 1900-1940-е годы вошли в историю Азербайджана как этап, богатый политическими, культурными и социально-экономическими событиями. Напряженная политическая обстановка в занимающем сложное геополитическое положение Азербайджане оказывала влияние на все сферы общества. Углубляются общественно-политические процессы, зародившиеся в начале века, а начиная с 20-х годов советским режимом активно насаждается теория социального идеализма, ведется скрытая борьба против симпатий по отношению к национальной государственности, демократии и пантюркизму.

На фоне подобных событий изобразительное искусство страны переживает наиболее важный и решающий этап своей истории. Преобразуются формы искусства и его тематика, появляются новые виды творчества, новые жанры. Незначительные изменения, происходящие в обществе, находят отклик в образцах литературы и публицистики, появляются стихи, поэмы, пьесы и статьи актуальной тематики. Отныне декоративность, характерная для изобразительного искусства вплоть до начала XX века, сменяется традициями школы реализма. После установления советского режима, благодаря обучению русской художественной школы, за короткое время азербайджанские художники переходят от плоскостного изображения к объемности. По мере овладения новыми средствами самовыражения, меняется и круг тем, к которым обращаются художники. Переходя от оформительства к документированию и сюжетным конструкциям, произведения нового века приобретают историческую значимость. В них отражается содержание национальной принадлежности, национальной идентификации, в сатирической форме отображаются проблемы отсталости и безграмотности. Приобретая особое место, вопрос свободы женщины превращается в тему, которая разрабатывается одновременно и в изобразительном искусстве, и в литературе, в статьях и стихах, наполненных национальным духом.

Выставка "Говорит Баку: 1900-1940-е годы", будучи голосом того периода, разворачивает отражение в искусстве таких сфер, как политика, общество, литература, культура и просвещение. Экспозиция рассказывает о сложном, переменчивом, но удивительно ярком периоде в творчестве таких художников, как Исмаил Ахундов, Азим Азимзаде, Лятиф Фейзуллаев, Михаил Герасимов, Гасан Хаквердиев, Али бек Гусейнзаде, Гейсяр Кашиева, Бахруз Кенгерли, Рустам Мустафаев, Али Расим Мухтаров, Адиль Казиев, Алекпер Рзакулиев, Октай Садыхзаде, Салам Саламзаде, Садыг Шарифзаде, Таги Тагиев, Газанфар Халыгов, Камиль Ханларов, а также таких поэтов, как Микаил Рафили, Джафар Джабарлы, Ахмед Джавад, Сеид Гусейн Садыг, Умгюльсюм Садыгзаде, Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг и Самед Мансур.

Выставка составлена из произведений живописи и графики, хранящихся в фондах Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского государственного музея театра, Национальной библиотеки Азербайджана и Азербайджанского музея независимости, а также из архивных документов и рукописей, хранящихся в Национальном архивном Управлении.

В ходе выставки состоялось открытие полученной Пространством современного искусства YARAT в дар от организации Goethe Zentrum инсталляции "Villa Petrolia", которую художник Марко Монтиэль-Сото (Берлин, Германия) соорудил перед входом в Музей азербайджанской живописи XX-XXI веков. Произведение "Villa Petrolia" основано на исследованиях, проведенных художником, и названо так в честь знаменитой усадьбы. Инсталляция состоит из построенной в период нефтяного бума в Баку башни-вышки, внутри которой, в знак уважения к сегодняшним нефтяным реалиям Баку, демонстрируются собранные художником постеры и видео материалы.

Кураторы выставки: Суад Гараева-Малеки и Фарах Алекперли

Исследование: Захра Мамедова

Н. Гасымова

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