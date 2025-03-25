https://news.day.az/culture/1739740.html Ушла из жизни известная актриса советского кино Советская и российская актриса Ольга Лысенко скончалась 22 марта на 84-м году жизни. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье режиссера Георгия Лысенко. В 1965 году она окончила ВГИК, а с 1966 года стала актрисой Театра-студии киноактера.
Ушла из жизни известная актриса советского кино
Советская и российская актриса Ольга Лысенко скончалась 22 марта на 84-м году жизни.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье режиссера Георгия Лысенко. В 1965 году она окончила ВГИК, а с 1966 года стала актрисой Театра-студии киноактера. Ее дебют в кино состоялся в 1958 году, а всего фильмография насчитывает около 40 работ.
Среди ключевых ролей - Тоня Одинцова в фильме "Я купил папу", радистка Ольга в "Проверено - мин нет", а также участие в картинах "Зеленый фургон", "Снегурочка", "Черный замок Ольшанский" и "Красный цвет папоротника".
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