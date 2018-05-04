В Азербайджане появится единая база данных банковских сотрудников
Ассоциация банков Азербайджана (АБА) намерена составить базу данных по человеческим ресурсам азербайджанских банков.
Об этом в ходе проходящего в Баку в пятницу Human Capital Forum - 2018 сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отметил Нуриев, в этом Ассоциации помогут действующие при ней экспертные группы.
"В 2017 году АБА совместно с экспертными группами провела исследования в этой области. Собранная информация была предоставлена каждому участнику банковского сектора. Однако для более детальных исследований у нас нет подробной информации. После завершения форума мы намерены провести опросы в банках и составить базу данных по человеческим ресурсам. Она поможет лучше координировать деятельность в этой сфере", - отметил Нуриев.
По его словам, в базу будут включены такие данные, как возраст и образование сотрудников. В то же время, добавил Нуриев, будет соблюдаться принцип конфиденциальности.
В Азербайджане действует 30 банков. По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, на первое марта 2018 года в банках республики работали 16 331 человек.
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