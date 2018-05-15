Азербайджан перешел в следующий этап в оценке кандидатуры страны на проведение Baku Expo 2025

Азербайджан перешел в очередной этап по оценке кандидатуры страны на проведение Всемирной выставки Baku Expo 2025.

Об этом говорится в общем отчете заседания Исполнительного комитета Международного бюро выставок, проведенного четвертого мая, сообщает во вторник Операционный секретариат Baku Expo 2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в отчет включено заключение оценочной миссии МБВ, находившейся с визитом в Азербайджане для ознакомления с подготовкой, проводимой Баку как города-кандидата на проведение Всемирной выставки Expo 2025.

Рабочая группа Международного бюро выставок заявляет, что город Баку перешел в очередной этап и продвигается к финалу.

В ноябре текущего года во время 163-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже страны-члены выберут город, который проведет Всемирную выставку Expo 2025.

"Проведение выставки Expo в Баку будет логичной и большой поддержкой для расширения опыта Азербайджана по проведению международных мероприятий и дальнейшему укреплению этого статуса", - говорится в официальном отчете Оценочной миссии Международного бюро выставок по кандидатуре Баку на проведение Всемирной выставки 2025 году.

Оценочная миссия отметила единство во мнении, связанном с проведением выставки на уровне страны, его совпадение со стратегией развития.

Оценочная миссия посчитала ценным значимость темы "Будем развивать человеческий капитал, построим лучшее будущее" и заявила, что наряду с тем, что эта тема привлекательна и важна для многих стран, она учитывает нынешние экономические и социальные трансформации и вызовы. Также было подчеркнуто, что предложение этой темы Азербайджаном целесообразно, и отмечено, что миссия полагает, что эта тема крайне соответствует местной особенности выставки и может создать сильный потенциал для привлечения участников.

Министр финансов и председатель Рабочей группы по выдвижению кандидатуры города Баку на проведение Всемирной выставки в 2025 году Самир Шарифов выразил признательность Исполкому и Оценочной миссии Международного бюро выставок за всесторонний и положительный отчет по предложению и отметил, что Азербайджан с нетерпением ждет представления планов по выдвижению кандидатуры Баку членам Международного бюро выставок во время 163-й сессии Генассамблеи этой структуры, которая пройдет в следующем месяце в Париже.

Азербайджан, в течение 18 лет активно участвующий своими павильонами в шести выставках Expo Международного бюро выставок и завоевавший три награды за высокое качество павильонов, демонстрирует сильную приверженность Expo-движению.

Если будет выбрана кандидатура Баку, то Всемирная выставка Ехро 2025 будет проходить в течение шести месяцев с 10 мая по 10 ноября 2025 года. Это будет первая Всемирная выставка Международного бюро выставок, организованная в регионе

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