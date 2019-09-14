Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
2 сентября
|
1,7
|
9 сентября
|
1,7
|
3 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
4 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
5 сентября
|
1,7
|
12 сентября
|
1,7
|
6 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0138 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8629 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
2 сентября
|
1,8680
|
9 сентября
|
1,8680
|
3 сентября
|
1,8597
|
10 сентября
|
1,8774
|
4 сентября
|
1,8657
|
11 сентября
|
1,8788
|
5 сентября
|
1,8747
|
12 сентября
|
1,8724
|
6 сентября
|
1,8764
|
13 сентября
|
1,8818
|
Средний курс за неделю
|
1,8689
|
Средний курс за неделю
|
1,8629
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
2 сентября
|
0,0254
|
9 сентября
|
0,0259
|
3 сентября
|
0,0255
|
10 сентября
|
0,0259
|
4 сентября
|
0,0254
|
11 сентября
|
0,0260
|
5 сентября
|
0,0257
|
12 сентября
|
0,0260
|
6 сентября
|
0,0257
|
13 сентября
|
0,0263
|
Средний курс за неделю
|
0,0255
|
Средний курс за неделю
|
0,0260
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,2430 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
2 сентября
|
0,2912
|
9 сентября
|
0,2974
|
3 сентября
|
0,2925
|
10 сентября
|
0,2954
|
4 сентября
|
0,2966
|
11 сентября
|
0,2947
|
5 сентября
|
0,3002
|
12 сентября
|
0,2954
|
6 сентября
|
0,2985
|
13 сентября
|
0,3006
|
Средний курс за неделю
|
0,2958
|
Средний курс за неделю
|
1,2430
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