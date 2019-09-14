На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

2 сентября

1,7

9 сентября

1,7

3 сентября

1,7

10 сентября

1,7

4 сентября

1,7

11 сентября

1,7

5 сентября

1,7

12 сентября

1,7

6 сентября

1,7

13 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0138 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8629 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

2 сентября

1,8680

9 сентября

1,8680

3 сентября

1,8597

10 сентября

1,8774

4 сентября

1,8657

11 сентября

1,8788

5 сентября

1,8747

12 сентября

1,8724

6 сентября

1,8764

13 сентября

1,8818

Средний курс за неделю

1,8689

Средний курс за неделю

1,8629

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

2 сентября

0,0254

9 сентября

0,0259

3 сентября

0,0255

10 сентября

0,0259

4 сентября

0,0254

11 сентября

0,0260

5 сентября

0,0257

12 сентября

0,0260

6 сентября

0,0257

13 сентября

0,0263

Средний курс за неделю

0,0255

Средний курс за неделю

0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,2430 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

2 сентября

0,2912

9 сентября

0,2974

3 сентября

0,2925

10 сентября

0,2954

4 сентября

0,2966

11 сентября

0,2947

5 сентября

0,3002

12 сентября

0,2954

6 сентября

0,2985

13 сентября

0,3006

Средний курс за неделю

0,2958

Средний курс за неделю

1,2430

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!