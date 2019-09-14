На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 сентября 1,7 9 сентября 1,7 3 сентября 1,7 10 сентября 1,7 4 сентября 1,7 11 сентября 1,7 5 сентября 1,7 12 сентября 1,7 6 сентября 1,7 13 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0138 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8629 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 2 сентября 1,8680 9 сентября 1,8680 3 сентября 1,8597 10 сентября 1,8774 4 сентября 1,8657 11 сентября 1,8788 5 сентября 1,8747 12 сентября 1,8724 6 сентября 1,8764 13 сентября 1,8818 Средний курс за неделю 1,8689 Средний курс за неделю 1,8629

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 2 сентября 0,0254 9 сентября 0,0259 3 сентября 0,0255 10 сентября 0,0259 4 сентября 0,0254 11 сентября 0,0260 5 сентября 0,0257 12 сентября 0,0260 6 сентября 0,0257 13 сентября 0,0263 Средний курс за неделю 0,0255 Средний курс за неделю 0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,2430 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 2 сентября 0,2912 9 сентября 0,2974 3 сентября 0,2925 10 сентября 0,2954 4 сентября 0,2966 11 сентября 0,2947 5 сентября 0,3002 12 сентября 0,2954 6 сентября 0,2985 13 сентября 0,3006 Средний курс за неделю 0,2958 Средний курс за неделю 1,2430

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