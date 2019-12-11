10 декабря 2019 года в отеле JW Marriott Absheron Baku, Международной платежной системой Mastercard была проведена ежегодная церемония "День Mastercard". По итогам 2019 года ОАО "Муганбанк" награжден за 1-ое место в категории наибольший прирост числа карт Debit MasterCard.

ОАО "Муганбанк" с 2004 года сотрудничает с международной платежной системой "Mastercard" и предоставляет Maestro, MC Debit, MC Standard, MC Gold, MC Platinum, MC Business и MC World Elite карты своим клиентам. В 2018-ом году получил статус принципиального члена платежной системы "Mastercard". Владельцы карт MasterCard могут пользоваться эксклюзивными привилегиями и различными скидками в ресторанах, местах развлечений и отдыха. Муганбанк также предлагает бесконтактные карты Mastercard Debit PayPass (Contacless). Бесконтактные карты позволяют выполнять операции быстро и безопасно, не теряя времени.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.