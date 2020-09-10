В Баку строится новый молл

В Баку строится новый торговый центр Zefir Mall.

Как передает Day.Az со ссылкой на Banker.az, Zefir Mall расположен на территории жилого комплекса в Ясамальском районе столицы, вблизи Бакинской окружной автомобильной дороги.

Торговый центр Zefir Mall общей площадью 11,6 га площадью 6500 квадратных метров будет выделяться своим современным внешним дизайном.

В торговом центре также будут работать кафе и рестораны.

Day.Az представляет кадры строительства Zefir Mall: