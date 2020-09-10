https://news.day.az/economy/1269430.html В Баку строится новый молл - ФОТО
В Баку строится новый молл - ФОТО
В Баку строится новый торговый центр Zefir Mall.
Как передает Day.Az со ссылкой на Banker.az, Zefir Mall расположен на территории жилого комплекса в Ясамальском районе столицы, вблизи Бакинской окружной автомобильной дороги.
Торговый центр Zefir Mall общей площадью 11,6 га площадью 6500 квадратных метров будет выделяться своим современным внешним дизайном.
В торговом центре также будут работать кафе и рестораны.
Day.Az представляет кадры строительства Zefir Mall:
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