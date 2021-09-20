Прошло 27 лет со дня подписания "Контракта века"

Сегодня исполняется 27 лет со дня подписания соглашения между Государственной нефтяной компанией SOCAR и ведущими мировыми нефтяными компаниями "О совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом распределении нефтедобычи". Согласно Распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года дата подписания договора - 20 сентября отмечается в нашей стране как День нефтяников.

Начало успехов новой нефтяной стратегии Азербайджана

Соглашение объёмом примерно 400 страниц на четырёх языках по своему историческому, политическому и международному значению получило название "Контракт века".

В соглашении приняли участие 11 ведущих нефтяных компаний 7 стран. Таким образом, была заложена основа нефтяной стратегии и доктрины нашего независимого государства. Этот глобальный проект показал всему миру волю Азербайджана как суверенного государства, распоряжающегося своими природными ресурсами, обеспечивающего национальные, экономические и стратегические интересы, стал важным гарантом государственной независимости.

"Контракт века", подготовленный под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, вписал славную страницу новой нефтяной стратегии в летопись нашей республики. Этот документ входит в список самых крупных соглашений в мире как по степени углеводородных запасов, так и объёму вложенных инвестиций.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обзор основных этапов развития и завоеванных достижений нефтяной промышленности Азербайджана за минувшие 27 лет.

7 ноября 1997 года в рамках "Контракта века" была получена первая нефть на платформе "Чираг". 12 ноября по этому случаю на платформе состоялась торжественная церемония с участием великого лидера Гейдара Алиева, представителей операционной компании по проекту - ВР и партнёров, зарубежных гостей.

Это было началом успехов новой нефтяной стратегии Азербайджана. Одновременно с этим событием была заложена основа создания производственных объектов нефтяной промышленности Азербайджана в соответствии с международными стандартами.

После "Контракта века" было заключено ещё 34 соглашения с зарубежными компаниями.

Наряду с этим," Контракт века" способствовал повышению нефтедобычи в республике в большом объёме. Нефтедобыча увеличилась с самого низкого уровня в истории Азербайджана - 9 млн тонн в 1997 году до 51 млн тонн в 2010 году. Таким образом, добыча увеличилась в 5,6 раз.

В январе 1996 года между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой было подписано межправительственное соглашение о транспортировке азербайджанской нефти по маршруту Баку - Новороссийск. Этот трубопровод был сдан в эксплуатацию в октябре 1997 года. В 1998 году нефть АЧГ начала экспортироваться в черноморские порты по восстановленному трубопроводу Баку - Новороссийск.

Из-за того, что пропускная способность этого трубопровода была ограничена по сравнению с крупными нефтяными объёмами, добываемыми в рамках "Контракта века", возник вопрос о необходимости многовариантности экспортных трубопроводов, и началась серьёзная работа над альтернативными маршрутами. В 1997 году было подписано соглашение между нашей страной и Грузией о транспортировке азербайджанской нефти по маршруту Баку-Супса. В апреле 1999 года был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Супса и экспортный терминал Супса на грузинском побережье Чёрного моря.

Однако и этого было недостаточно. Мощности трубопроводов Баку-Супса и Баку-Новороссийск были не в состоянии экспортировать увеличивающиеся объёмы азербайджанской нефти на мировые рынки.

Именно поэтому возникла необходимость строительства в короткие сроки Основного экспортного нефтепровода.

В таком случае великий лидер Гейдар Алиев выдвинул идею Основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Злопыхатели как в республике, так и за её пределами начали выступать с заявлениями, что у Азербайджана в будущем не будет достаточно нефти для транспортировки по этому трубопроводу, пытались внушить международной общественности мнение об утопичности этой идеи.

Однако время показало полную реальность и экономическую эффективность этой концепции великого лидера Гейдара Алиева.

В 2002 году с участием великого лидера был заложен фундамент нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Четыре года спустя по трубопроводу БТД азербайджанская нефть была доставлена до порта Джейхан. В настоящее время значимость этого трубопровода однозначно признана во всем мире.

Сегодня Основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан имеет исключительное значение как в системе международной энергетической безопасности, а также для стран, являющихся успешными партнерами нашей страны в области экспорта нефти, в частности, для государств Центральной Азии.

Годовая пропускная способность трубопровода составляет 50 млн тонн с возможностью дальнейшего увеличения до 60 млн тонн. Трубопровод БТД протяженностью 1768 км находится в эксплуатации с июня 2006 года. В настоящее время по трубопроводу БТД из Азербайджана транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат c "Шахдениза". Помимо этого, по трубопроводу осуществляется прокачка нефти из Туркменистана и Казахстана. До настоящего времени по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано более 3,66 млрд баррелей нефти и загружено в порту Джейхан в 4800 танкеров и отправлено на мировой рынок. В январе-августе текущего года по этому трубопроводу было транспортировано 17 млн 434,8 тыс.тонн азербайджанской нефти, а также 2 млн 213,5 тыс. тонн транзитной нефти. За полгода операционные расходы по БТД составили более 69 млн долларов, основные расходы - свыше 12 млн долларов.

Акционеры "BTC Co." ВР (30,1 проц), AzBTC (25 проц), MOL (8,9 проц) (с 16 апреля текущего года заменяет компанию "Chevron"), Equinor (8,71 проц), TPAO (6,53 проц), Eni (5 проц), Total (5 проц), Itochu (3,4 проц), ExxonMobil (2,5 проц), INPEX (2,5 проц), и ONGC(БТД) Limited (2,36 проц).

Реализацией новой нефтяной стратегии в эксплуатацию нефтяных ресурсов нашей республики были привлечены крупномасштабные иностранные инвестиции. Достаточно отметить, что Государственная нефтяная компания в рамках соглашения по долевому распределению добычи, подписанного с 25 компаниями 15 стран, успешно представляет Азербайджанское государство. В рамках нефтяных соглашений в 1995-2013 годах в нефтегазовый сектор Азербайджана были вложены инвестиции в размере примерно 51,6 млрд долларов США. По сегодняшний день за счет проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" была получена прибыль в размере 152,8 млрд долларов.

Сегодня SOCAR является современной компанией, отвечающей мировым стандартам, обладающей необходимыми экономическими и техническими возможностями, осуществляющей крупные проекты и за пределами Азербайджана. В настоящее время из Азербайджана экспортируются нефть и нефтепродукты в 30 стран мира, а в Грузию, Турцию, Россию, Иран и Грецию поставляется природный газ.

"Контракт века" - баланс интересов

14 сентября 2017 года мы стали свидетелями очередного исторического события. С участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Баку состоялась церемония подписания скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение, названное новым "Контрактом века", подписали официальные представители правительства Азербайджана, SOCAR, BP, Chevron, IMPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh.

Таким образом, началась новая эра в разработке гигантского нефтяного месторождения. Новое соглашение имеет очень важное значение для нашей страны. Прежде всего, срок разработки нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" продлен до 2050 года. Во-вторых, условия данного соглашения более выгодные для Азербайджана.

Обратим внимание на некоторые нюансы. Согласно новому соглашению, долевое участие SOCAR в АЧГ выросло от 11,65 до 25 проц. Международные компании-партнеры должны выплатить Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики бонус в размере 3,6 млрд долларов. Уровень прибыльной нефти, который получит Азербайджан, составляет 75 проц. Так, общий показатель прибыли нашей страны составит 89,1 проц, что в дальнейшем создаст почву для реализации новых стратегических проектов. Имеется потенциал вложить до 2050 года в АЧГ инвестиции в размере более 40 млрд долларов.

АЧГ имеет большие запасы. В 1994 году во время подписания контракта предполагаемые запасы нефти были рассчитаны на уровне 511 млн тонн. Сегодня на "Азери-Чираг-Гюнешли" имеется около 500 млн тонн недобытого нефтяного запаса. По мнению специалистов, это не конечная цифра.

В первой половине этого года на работы по АЧГ было потрачено около 266 млн долларов операционных и 846 млн долларов капитальных затрат. В первой половине года стабильная добыча на АЧГ продолжалась безопасно и надежно, общий объем ежедневной добычи в среднем составлял 468 тыс. баррелей, или в целом около 85 млн баррелей, то есть, 11 миллионов тонн. К концу июня на АЧГ в эксплуатации находились 131 нефтедобывающая скважина, 44 водяные и 8 газоинжекторных скважин. В январе-июне на блоке были пробурены 6 нефтедобывающих и 3 нагнетательные скважины.

В первом полугодии компания BP Azerbaijan с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" ГНКАР в основном через Сангачальский терминал, а также установку на Нефтяных Камнях сдавала ежедневно в среднем 9,1 млн кубометров, а в целом 1,6 млрд кубометров попутного газа.

С начала 2001 года по 1 августа этого года в Государственный нефтяной фонд поступили доходы в целом около 153 млрд долларов в рамках проекта реализации блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". В январе-августе этого года в рамках проекта АЧГ в Государственный нефтяной фонд поступило 3 млрд 488,5 млн долларов. В том числе, доходы Нефтяного фонда от продажи конденсата по месторождению "Шахдениз" за 8 месяцев текущего года составили 57 млн 131 тыс долларов. С 2007 года эта цифра превысила 3,7 млрд долларов.

2017 год также ознаменовался для нашей страны добычей 2-х миллиардной тонны нефти. Миллиардная тонна азербайджанской нефти была добыта 28 марта 1971 года. Азербайджанские нефтяники прошли вековой путь, чтобы добыть первый миллиард тонн нефти. Однако нашим героическим нефтяникам хватило менее полувека - 46 лет для того, чтобы добыть второй миллиард тонн нефти.

Эти успехи также являются результатом самоотверженного труда, богатого опыта и профессионализма азербайджанских нефтяников. Наши нефтяники всегда пользовались большим уважением в обществе за самоотверженность, профессионализм. Написаны стихи, воспевающие их героизм, созданы песни, сняты фильмы. Согласно Указу великого лидера Гейдара Алиева, высоко оценивающего труд нефтяников, день подписания "Контракта века" - 20 сентября также отмечается в нашей стране как профессиональный праздник нефтяников.