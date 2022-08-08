Азербайджан экспортировал нефтяной кокс в Китай

В рамках сотрудничества компании ADY Container и ООО "Азералюминий" из Азербайджана в Китай по железной дороге экспортирован зеленый нефтяной кокс, передает Day.Az со ссылкой на ADY Container.

В сообщении отмечается, что груз по маршруту Гянджа - Пинъюань был доставлен в 50 40-футовых контейнерах. Вагоны с контейнерами, следовавшие по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), были доставлены из порта Алят в казахстанский порт Актау фидерным судном "Барыс", а оттуда - в Китай через территорию Казахстана.

Отметим, что проект реализуется в соответствии с меморандумом о совместных перевозках, подписанным между ADY Container и ООО "Азералюминий".